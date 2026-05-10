Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал будущий поединок против звезды кикбоксинга, нидерландца Рико Верховена.

Украинец отметил, что этот бой является попыткой объединить две большие аудитории фанатов и заинтересовать публику новым форматом противостояния. Слова приводит DAZN Boxing.

Так, послушайте, это два мира, понимаете, бокс и кикбоксинг. Многие люди хотят посмотреть, кто победит, кто лучше. У нас двойная аудитория фанатов. Многие говорят: «Эй, Усику, тебе не стоит боксировать с Рико, потому что он не боксер, он боец».

Послушайте, знаете, все это шоу, весь мир – это шоу. А мы – актеры. И мы можем делать то, что хотим. Но я хочу поблагодарить Турки Аль аш-Шейха и тех, кто это организовал. Это Египет, я впервые в Египте, знаете, пирамиды... Это будет чудесное шоу.