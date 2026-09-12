«Вот настоящее значение вашего нейтралитета»: Ястремская показала WTA разрушенную квартиру в Одессе
Украинка призвала теннисные организации пересмотреть позицию по вопросу «нейтральности»
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 113) опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к руководящим органам мирового тенниса после того, как российская ракета попала в квартиру ее семьи в Одессе.
Вот как выглядит «русский мир». Прямое попадание крылатой ракеты «Калибр».
Российская ракета разрушила нашу квартиру в Одессе. Единственное, что уцелело — полотенце из Roland Garros.
Символично. Часть мирового тенниса пережила удар российской ракеты. Наш дом — нет.
WTA, ITF, посмотрите на эти изображения нашими глазами. Вот истинное значение вашей «нейтральности» — с украинской стороны корта.
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