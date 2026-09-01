Владимир Кириченко

Александр Красюк, экс-промоутер Александра Усика (25-0, 16 КО), поделился мыслями о нынешнем уровне бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах.

В прошлом году были разговоры, что Турки выразил желание увидеть бой Мозеса против Усика, но это было бы слишком рано, не правда ли?

«Да, было бы слишком рано. И Усик сейчас может победить почти каждого. Мозес слишком молод для Усика. Усик слишком опытен, и он много раз проходил 12 раундов в своей жизни. Так что он может победить Филипа Хрговича, он может победить Агита Кабайела».

А Рико?

«Рико? Почти, но Усик в итоге победил в конце».

Уважение Рико.

«Правильно. Так что я думаю, что Усик все еще в игре. Но нужно ли ему это? Это другой вопрос».

Что ему тогда нужно делать? Например, почему он хочет вернуться и сражаться?

«Ему нужно заняться рыбалкой».

Но против кого он вообще мог бы вернуться?

«Ему не нужно возвращаться».

Он победил Дюбуа дважды, Эй Джея дважды, Фьюри дважды. Что он собирается делать?

«Может быть, снова провести бой с Чисорой и уничтожить его».

Возможно, ему стоит провести бой с тобой?

«За это придется заплатить очень много денег».

В последний раз украинец выходил на ринг в ночь на 24 мая, когда победил Рико Верхувена техническим нокаутом за 1 секунду до завершения 11-го раунда.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером в марте 2027 года в Соединенных Штатах.