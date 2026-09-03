Бавария с дублем Кейна разгромила Оснабрюк в 1/32 финала Кубка Германии
Следующую игру мюнхенцы проведут против Шальке
Мюнхенская Бавария победила Оснабрюк в выездном матче 1/32 финала Кубка Германии-2026/27 со счетом 4:1.
Хозяева открыли счет на пятой минуте усилиями Робина Майснера. В составе мюнхенского клуба голы забили Гарри Кейн, который оформил дубль, Том Бишоф и Майкл Олисе.
Кубок Германии. 1/32 финала
Оснабрюк – Бавария – 1:4
Голы: Майснер, 5 – Кейн, 18, 86, пен., Бишоф, 24, Олисе, 73
Следующий матч команда Венсана Компані проведет 5 сентября против Шальке.
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