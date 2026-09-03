Світолина в трёх сетах победила Джойнт и вышла в 1/16 финала US Ope
В следующем круге украинка выйдет на корт против Калинской
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026 года.
В матче второго круга украинка в трех сетах победила представительницу Австралии Майю Джойнт (WTA 72).
Поединок длился 2 часа 7 минут. За это время Свитолина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Джойнт сделала одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
US Open 2026. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
В следующем раунде Свитолина сыграет против Анны Калинской.
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