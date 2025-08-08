Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк рассказал в интервью WBN о продолжении сотрудничества с экс-подопечным в новой сфере:

Возможно, я звучу несколько предвзято, но для меня Усик – лучший боксер в истории.

Во-первых, мы остаемся друзьями. Во-вторых, мы запустили бренд здорового питания U17. Сейчас его тестируют в Украине, а вскоре продукт появится в Великобритании, Европе, США и Канаде. Бокс остался в прошлом, но мы создаем будущее сейчас.