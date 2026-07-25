Определилась соперница Снигур в финале турнира WTA в Праге
Игра состоится 26 июля
около 1 часа назадПодписаться в
Австрийка Лилли Таггер (WTA 74) стала соперницей украинской теннисистки Дарьи Снигур (WTA 54) в финале турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
В полуфинале Таггер победила вторую сеяную чешку Барбору Крейчикову — 6:7(4), 6:3, 7:6(5). Матч длился почти три часа.
Теннисистки ранее между собой не играли. Победительница завоюет свой первый титул на уровне WTA.
Финал состоится в воскресенье, 26 июля. Начало — в 14:00 по киевскому времени.
Снигур впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA.
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