Усик — о финале ЧМ-2026: «Рад, что Испания победила, хотя изначально болел за Португалию»
Украинец поделился впечатлениями от финала Мундиаля-2026
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) в комментарии YouTube-каналу Полесье рассказал о своих впечатлениях от посещения финального матча чемпионата мира-2026 по футболу.
Украинский боксер признался, что во время турнира менял свои болельщицкие симпатии, и рассказал о встречах с мировыми спортивными звездами:
Невероятный финал! Я очень рад, что Испания победила.
Хотя с начала турнира я болел за Криштиану и Португалию, но когда Криш уже поехал домой, то поддерживал Испанию. Невероятный финал, очень рад, что они выиграли.
Пообщался с ребятами: с Рамосом встретился, с Андреем Николаевичем Шевченко, еще с некоторыми звездами футбола, бокса и кино. Так что тур был крутой.
Напомним, в финальном поединке Мундиаля сборная Испании одержала минимальную победу над Аргентиной со счетом 1:0.
В Великобритании назвали имя следующего соперника Усика.
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