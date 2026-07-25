Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) в комментарии YouTube-каналу Полесье рассказал о своих впечатлениях от посещения финального матча чемпионата мира-2026 по футболу.

Украинский боксер признался, что во время турнира менял свои болельщицкие симпатии, и рассказал о встречах с мировыми спортивными звездами:

Невероятный финал! Я очень рад, что Испания победила. Хотя с начала турнира я болел за Криштиану и Португалию, но когда Криш уже поехал домой, то поддерживал Испанию. Невероятный финал, очень рад, что они выиграли. Пообщался с ребятами: с Рамосом встретился, с Андреем Николаевичем Шевченко, еще с некоторыми звездами футбола, бокса и кино. Так что тур был крутой. Александр Усик

Напомним, в финальном поединке Мундиаля сборная Испании одержала минимальную победу над Аргентиной со счетом 1:0.

В Великобритании назвали имя следующего соперника Усика.