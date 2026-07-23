Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого веса Фрейзер Кларк (9-3-1, 7 КО) поделился мыслями о том, какое место среди лучших боксеров в истории займет бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО).

Если Усик завершит карьеру как трижды абсолютный чемпион мира – дважды в супертяжелом весе и один раз в крузервейте, – то окажется среди очень немногих. Ведь среди чемпионов мира в супертяжелом весе только Рокки Марчиано завершил карьеру непобежденным. Как вы считаете, какое место Александр Усик займет в пантеоне самых выдающихся супертяжей всех времен?

«Думаю, он будет среди величайших. Для меня первым в этом списке всегда остается Мохаммед Али. И, возможно, не только из-за того, чего он добился в боксе, но и из-за того, что сделал за пределами ринга.

Но если говорить именно о уровне соперников и боксерских достижениях, то я не вижу причин, почему следующим в этом списке не должен быть Александр Усик. Мы часто вспоминаем Рокки Марчиано и его безупречный рекорд. Нужно смотреть именно на рекорды. У Усика он идеален.

Усик также очень много делает для своей страны. Мы видим, что он замечательный человек. Так что для меня не проблема поставить его в один ряд с лучшими в истории».

Ранее Усик объявил, когда проведет свой последний бой в карьере.