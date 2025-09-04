Денис Седашов

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн поделился планами о будущем своего подопечного.

По его словам, возвращение британца, скорее всего, состоится в январе или феврале следующего года.

Не вижу смысла говорить о декабре, так как он много путешествует. Сейчас Энтони тренируется после операции на локте, а подготовка к большим боям требует времени. Эдди Хирн

Также промоутер отметил, что Джошуа получил предложение провести поединок в Гане.

Каждое выступление Энтони — это большое событие. Недавно он посетил Гану, и там даже появилась идея организовать бой. Это было бы невероятно. Но окончательное решение зависит от условий и готовности принимающей стороны. Если Гана выйдет с конкретным предложением на январь или февраль, мы рассмотрим его серьезно. Эдди Хирн

Джошуа готовится к камбеку. Хирн рассказал о планах своего клиента.