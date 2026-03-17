Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) убежден, что Александр Усик (24-0, 15 KO) намеренно игнорирует поединок с ним. Слова приводит портал Boxing News.

39-летний американец считает, что отсутствие его имени в списке желаемых соперников украинца свидетельствует о страхе перед его разрушительной мощью.

Меня нет в его списке [тех, с кем бы он хотел сразиться перед завершением карьеры]? Может, он изменил курс. Чаще всего, когда люди видят меня, срабатывает фактор страха. Посмотрим. Если этого не произойдет, то мои мечты не будут разрушены. Я все равно останусь здесь, независимо от того, что будет с Усиком. Мне все равно, кто стоит напротив. Я здесь не ради кого-то из других парней в дивизионе. У меня свои цели, которых я хочу достичь. Деонтей Уайлдер

23 мая Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Напомним, Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.