Бывший чемпион мира британец Карл Фроч для Boxing News поделился мыслями о возможном поединке экс-лидера двух дивизионов украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) против американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

«[Вайлдер] – большое имя, и он не выглядел плохо в бою с Чисорой. Я знаю, что и Чисора, и Вайлдер уже фактически завершают карьеру, но Вайлдер выглядел вполне нормально.

Это был бы знаковый бой для наследия Александра Усика, чтобы завершить карьеру и заработать немалые деньги. Он получит десятки миллионов за поединок, в котором, по сути, будет огромным фаворитом».