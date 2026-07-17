В Британии дали понять, что бой с Уайлдером был бы знаковым для наследия Усика
Известный боксер дал совет украинцу
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший чемпион мира британец Карл Фроч для Boxing News поделился мыслями о возможном поединке экс-лидера двух дивизионов украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) против американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).
«[Вайлдер] – большое имя, и он не выглядел плохо в бою с Чисорой. Я знаю, что и Чисора, и Вайлдер уже фактически завершают карьеру, но Вайлдер выглядел вполне нормально.
Это был бы знаковый бой для наследия Александра Усика, чтобы завершить карьеру и заработать немалые деньги. Он получит десятки миллионов за поединок, в котором, по сути, будет огромным фаворитом».
26 июня стало известно, что Усик сделал пояса WBC, WBA и IBF вакантными.
Напомним, Дерек Чисора назвал Усика выродком из-за боя против Уайлдера.