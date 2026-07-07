Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в интервью Sky Sports назвал условие, при котором бой между экс-чемпионами мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) состоится в Великобритании.

«Скажу сразу: все зависит от того, предоставит ли Англия нам все необходимое. Мы хотим провести бой именно здесь, в Англии.

Но нам важен часовой пояс во всем мире, особенно в Америке. Если нам позволят провести бой на «Уэмбли» поздно ночью, мы бы сделали это в Англии. Дело во времени и количестве зрителей.

Мы поговорим с мэрами и принцем Абдуллой (бен Халедом бен Султаном, послом Саудовской Аравии в Великобритании)».