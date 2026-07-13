Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) объяснил, почему проигнорировал призыв Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) подняться к нему в ринг для дуэли взглядов.

Британец отметил, что отказался от этого шага из-за отсутствия подписанного контракта на бой, а также анонсировал возможный ответ после своего поединка 25 июля. Слова приводит DAZN Boxing.

Нет, потому что контракты не были подписаны. Я уже был в такой ситуации раньше, когда подписывал контракты с Фьюри. Поэтому я не стал играть в эти игры. Я не для этого там был. Если бы контракт был подписан, я бы вышел на ринг. Я приехал туда с разведывательной миссией. Хотел посмотреть, как будут выглядеть мои будущие соперники. Мне нужно находить время, чтобы анализировать своих оппонентов. Я многое увидел. Увидел хорошие вещи, но также заметил и определенные слабые места. А когда он пригласил меня выйти на ринг, я подумал: это же шоу Тайсона Фьюри. Почему я должен выходить на ринг на шоу Фьюри? Если он захочет выйти на ринг после моей победы 25 июля — добро пожаловать. Энтони Джошуа

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