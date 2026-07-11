Хижняк проведет второй профессиональный бой в андеркарте поединка Джошуа в Саудовской Аравии
В ринг украинец выйдет 25 июля
около 1 часа назадПодписаться в
Олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО) вернется на профессиональный ринг. Украинский боксер выступит на грандиозном вечере бокса, который состоится 25 июля в Саудовской Аравии.
Главным событием этого шоу станет поединок экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).
В настоящее время Хижняк завершает финальный этап подготовки на олимпийской базе Конча-Заспа. Для украинца это будет второй поединок в профессиональной карьере.
Хижняк, Захарьев и Жасан не примут участие в чемпионате Украины-2026.