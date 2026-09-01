Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) прокомментировал свое физическое состояние и рассказал о преодолении психологического кризиса.

По словам американского боксера, он смог сбросить вес и вернуть мотивацию для продолжения карьеры. Слова приводит BoxingScene.

Все проходят через эмоциональные качели. У каждого в жизни бывают взлеты и падения, особенно когда это еще и давит психологически. Особенно, когда тебе кажется, что ты недостаточно хорош, что ты уже никогда не будешь прежним и что ты вообще больше не хочешь этим заниматься.

Я весил около 300 фунтов (136 кг); сейчас мой вес — 257 фунтов (116 кг). Мне нравится моя нынешняя форма; это еще не тот идеал, к которому я стремлюсь, но прогресс просто замечательный.

Я хочу быть более рельефным. Хочу выглядеть как Энтони Джошуа. Хочу иметь восемь кубиков пресса, хотя, возможно, это просто не для меня.