Энди Руис скинул 20 кг и заявил о желании выглядеть как Джошуа
Бывший чемпион мира хочет иметь кубики на животе
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) прокомментировал свое физическое состояние и рассказал о преодолении психологического кризиса.
По словам американского боксера, он смог сбросить вес и вернуть мотивацию для продолжения карьеры. Слова приводит BoxingScene.
Все проходят через эмоциональные качели. У каждого в жизни бывают взлеты и падения, особенно когда это еще и давит психологически. Особенно, когда тебе кажется, что ты недостаточно хорош, что ты уже никогда не будешь прежним и что ты вообще больше не хочешь этим заниматься.
Я весил около 300 фунтов (136 кг); сейчас мой вес — 257 фунтов (116 кг). Мне нравится моя нынешняя форма; это еще не тот идеал, к которому я стремлюсь, но прогресс просто замечательный.
Я хочу быть более рельефным. Хочу выглядеть как Энтони Джошуа. Хочу иметь восемь кубиков пресса, хотя, возможно, это просто не для меня.
Станет абсолютом? Красюк дал четкий ответ о будущем Ломаченко.
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