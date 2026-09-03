Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) высказался по поводу задержки в организации боя против Энтони Джошуа (30-4, 27 KO). Слова приводит IFL TV.

Джошуа, ты где? Сделка всё ещё не заключена. Это уже начинает изрядно надоедать.

Я был готов драться в каждом месте, которое называли – Англия, Ирландия, Лас-Вегас, Нью-Йорк, снова Англия, снова Ирландия, снова Нью-Йорк. И каждый раз я говорил: «Да, да, да, да, да». Никаких условий с моей стороны.

Но факты такие – мне кажется, ты просто трус. Мне кажется, ты не хочешь этого боя и просто водишь всех за нос.

Ты делаешь это уже много лет. У тебя было немало возможностей подраться со мной, но в глубине души ты на самом деле никогда этого не хотел.

Так что посмотрим, хватит ли у тебя мужества в этот раз. Нам уже по 37-38 лет. Давай просто подерёмся. Это всего лишь боксерский поединок.

Тебя и раньше били, и не раз. Тебя несколько раз отправляли в нокаут. И что с того? Что самое худшее может случиться? Я точно тебя нокаутирую, на сто процентов. Но ничего нового с тобой не произойдёт, это уже делали до меня.