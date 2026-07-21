Известный английский специалист и дядя Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 KO) — Питер Фьюри, который является тренером нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО), прокомментировал резонансную остановку поединка своего подопечного против Александра Усика (25-0, 16 КО).

В интервью Seconds Out британский тренер выразил возмущение действиями рефери Майка Лайсонса, который остановил бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе ровно в момент звучания гонга в конце 11-го раунда.

Ему следовало дать возможность. Остановка была после гонга. В любом случае, это было рядом с углом. Рико стоял на ногах. Он отвечал ударами и был готов продолжать бой. Да, поединок не следовало останавливать. Что бы произошло в 12-м раунде? Мы не знаем. Но мы должны были иметь возможность.

В бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе у каждого бойца должен быть шанс, ведь сколько боев мы видели, когда все переворачивалось с ног на голову? Так что да, и то, как прошел бой, тоже сыграло свою роль. Поэтому я категорически недоволен решением о остановке, но что есть, то есть.