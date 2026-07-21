Леннокс Льюис: «Я бы точно разгадал Усика, если бы дрался с ним в свои лучшие годы»
Бывший абсолютный чемпион мира выразил уверенность в своей победе над украинцем
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и член Международного зала боксерской славы Леннокс Льюис заявил, что смог бы нанести поражение 39-летнему непобежденному украинцу Александру Усику (25-0, 16 КО), если бы находился на пике своей формы. Слова приводит портал Boxing News.
Жаль, что я не живу в эту эпоху, с удовольствием бы с ним подрался. Не понимаю, почему никто не может его разгадать, я бы его точно разгадал.
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