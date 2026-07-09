Официально: бой Сиренко против жертвы Джошуа и Фьюри состоится на Zuffa Boxing 09
Украинский супертяжеловес не выходил на ринг с июля 2025 года
около 3 часов назадПодписаться в
Поединок украинского боксера супертяжелого дивизиона Владислава Сиренко (22-1, 19 КО) и шведа Отто Валлина (28-3, 16 КО) объявлен официально.
10-раундовый поединок станет главным боем предварительной программы на шоу Zuffa Boxing 09, которое состоится 26 июля в театре Infosys на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
В июле 2025 года Сиренко проиграл Соломону Дакресу единогласным решением судей.
Валлин в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – нокаутировал во 2-м раунде американца Криса Томаса.
В феврале 2025 года Валлин проиграл Дереку Чисоре единогласным решением судей. После этого Отто рассматривал завершение карьеры.
Ранее Сиренко поделился ожиданиями от будущего поединка против Валлина.