Владимир Кириченко

Поединок украинского боксера супертяжелого дивизиона Владислава Сиренко (22-1, 19 КО) и шведа Отто Валлина (28-3, 16 КО) объявлен официально.

10-раундовый поединок станет главным боем предварительной программы на шоу Zuffa Boxing 09, которое состоится 26 июля в театре Infosys на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

В июле 2025 года Сиренко проиграл Соломону Дакресу единогласным решением судей.

Валлин в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – нокаутировал во 2-м раунде американца Криса Томаса.

В феврале 2025 года Валлин проиграл Дереку Чисоре единогласным решением судей. После этого Отто рассматривал завершение карьеры.

Ранее Сиренко поделился ожиданиями от будущего поединка против Валлина.