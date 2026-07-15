Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) рассказал о деталях и ожиданиях от своего сотрудничества с новой промоутерской компанией Zuffa Boxing.

По словам боксера, главное отличие этой организации заключается в отказе от классического «ведения» спортсменов за счет простых поединков. Слова приводит vringe.com.

Это новая компания, которая хочет проводить интересные бои, немного изменить устоявшуюся традицию стандартных промоутеров, когда боксёра выращивают, аккуратно ведут, дают ему, скажем так, очень "правильных" соперников, которых ему легко побеждать.

В Zuffa такого не будет. Будет, примерно, как по системе UFC – лучшие должны сражаться с лучшими. И это очень интересно. Ну и, естественно, в карьере каждого спортсмена наступает тот этап, когда у тебя уже достаточно опыта, достаточно знаний, и ты хочешь с этим багажом попытаться реализовать себя на самом высоком уровне. Поэтому считаю, что Zuffa – для меня на этом этапе — очень хороший вариант.