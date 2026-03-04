Главная опасность для Усика в 39 лет: Малиньяджи указал на критический фактор в бою против Верховена
Поединок пройдет 26 мая
около 3 часов назад
Бывший чемпион мира и аналитик бокса Пол Малиньяджи поделился мыслями о будущем бою между украинским чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Слова приводит Boxingscene.
Главной угрозой для украинца эксперт называет возраст и накопленную усталость от изнурительных тренировочных лагерей:
Единственный реальный риск для него в том, что в 39 лет он снова проходит через полноценный подготовительный процесс и бой. Это приближает момент, когда возраст начнет сказываться на выступлениях. Если Александр завершит карьеру после этого поединка, это не станет сюрпризом — в ситуации ощущается оттенок прощального выступления.
Напомним, мегабой между Александром Усиком и Рико Верхувеном запланирован на 23 мая. Поединок состоится в исторической локации — египетской Гизе.
