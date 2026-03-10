«Бокс втратит доверие»: Кабайел выступил против титульного статуса боя Усик — Верховен
Бой состоится 23 мая в Египте
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в Instagram выразил сомнения относительно спортивной ценности поединка между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.
Немец подчеркнул, что Верхувен не имел практики в профессиональном боксе более 10 лет.
Отличный бой между двумя легендами. Но последний боксерский бой Рико состоялся в 2014 году...
На мой взгляд, такие бои не должны иметь на кону титул чемпиона мира. Иначе рано или поздно бокс потеряет доверие болельщиков.
