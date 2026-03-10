Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в Instagram выразил сомнения относительно спортивной ценности поединка между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Немец подчеркнул, что Верхувен не имел практики в профессиональном боксе более 10 лет.

Отличный бой между двумя легендами. Но последний боксерский бой Рико состоялся в 2014 году... На мой взгляд, такие бои не должны иметь на кону титул чемпиона мира. Иначе рано или поздно бокс потеряет доверие болельщиков. Агіт Кабаель

Напомним, встреча запланирована на 23 мая в Египте.

Напомним, Усик стал лучшим зарубежным боксером года по версии Британского совета по контролю бокса.