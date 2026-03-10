Чемпион мира из России проведет бой в андеркарде шоу Усик – Верховен
Он будет защищать титул IBF
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) проведет поединок в андеркарде боя чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против кикбоксера Рико Верховена. Об этом сообщает Дэн Рафаэль.
«По информации источника, запланированные на вторник промоутерские торги IBF за право организации боя чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против обязательного претендента Михаэля Айферта будут отменены, поскольку стороны сообщили IBF, что уже достигли соглашения.
Планируется, что бой состоится 23 мая на PPV-шоу DAZN Усик – Верховен возле пирамид в Гизе, Египет».
IBF обязала Бивола провести бой с Айфертом еще в июле 2025-го, но россиянин до сих пор этого не сделал из-за перенесенной операции на спине. Его последний поединок состоялся в феврале прошлого года, когда он победил россиянина Артура Бетербиева в реванше.
Айферт последний раз выходил на ринг в августе 2024-го, когда победил венесуэльца Карлоса Эдуардо Хименеса.
Напомним, IBF откладывала промоутерские торги по бою Бивола и Айферта 5 недель подряд.