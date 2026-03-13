Усик начал подготовку к бою против Верхувена
Лидер хэвивейта проведет защиту титула WBC на шоу в Гизе
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) продолжает подготовку к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
«Каждый день в тренировочном лагере – это еще один шаг к цели. Подготовка в самом разгаре».
39-летний украинец начал лагерь в Испании. Бой против Верховена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.