Денис Седашов

Кикбоксер Рико Верхувен прокомментировал свое решение дебютировать на профессиональном ринге именно в поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO). Нидерландец сознательно отказался от менее рискованных вариантов в пользу боя с лидером дивизиона. Слова приводит DAZN.

Отвечая на вопрос о том, почему вместо потенциальных встреч с Фрэнсисом Нганну или Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) он выбрал именно украинца, Верхувен подчеркнул феноменальный уровень мастерства своего будущего соперника:

Честно говоря, в этом был смысл. Те другие бои тоже были бы логичными как большие кроссовер-события. Но есть Александр Усик, который доминирует в спорте так долго — сначала в крузервейте, теперь в хевивейте. Он не просто побеждает ребят один раз, он бьет их дважды. Рико Верхувен

