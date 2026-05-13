Верхувен: «Бой против Усика — это вызов главному боссу мирового бокса»
Поединок состоится 23 мая
9 минут назад
Кикбоксер Рико Верхувен прокомментировал свое решение дебютировать на профессиональном ринге именно в поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO). Нидерландец сознательно отказался от менее рискованных вариантов в пользу боя с лидером дивизиона. Слова приводит DAZN.
Отвечая на вопрос о том, почему вместо потенциальных встреч с Фрэнсисом Нганну или Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) он выбрал именно украинца, Верхувен подчеркнул феноменальный уровень мастерства своего будущего соперника:
Честно говоря, в этом был смысл. Те другие бои тоже были бы логичными как большие кроссовер-события. Но есть Александр Усик, который доминирует в спорте так долго — сначала в крузервейте, теперь в хевивейте. Он не просто побеждает ребят один раз, он бьет их дважды.
Топ-5 от чемпиона. Усик назвал лучших боксеров независимо от весовой категории.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05