Денис Седашов

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на финишной прямой подготовки к бою за пояса WBC и The Ring продемонстрировал, что в его лагере царит не только железная дисциплина, но и позитивная атмосфера.

В своих социальных сетях украинец опубликовал видео, на котором вместо обычной работы устроил импровизированный перформанс. Александр продемонстрировал танцевальные движения под легендарную песню Bamboléo группы Gipsy Kings.

Финал видео оказался не менее эффектным, чем сам танец — боксер подхватил бутылку с водой и подчеркнул свое задорное настроение ироничным «фонтанчиком».

Видео украинец подписал:

Сегодня я официально в режиме Бамболео.

Бой за титулы по версиям WBC и The Ring состоится уже 23 мая на фоне пирамид в Гизе (Египет).

Дюбуа поднялся на первую ступеньку рейтинга The Ring, Усик – чемпион.