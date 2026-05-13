Топ-5 от чемпиона. Усик назвал лучших боксеров независимо от весовой категории
Украинец не обошел вниманием своих коллег по дивизиону — Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
около 1 часа назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился своим рейтингом лучших бойцов планеты независимо от весовой категории (P4P).
Теренс Кроуфорд, Канело, Шакур, Энтони Джошуа, Жадное Брюхо (Тайсон Фьюри).
Бой за титулы по версиям WBC и The Ring состоится уже 23 мая на фоне пирамид в Гизе (Египет).
