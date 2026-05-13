Денис Седашов

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле одолело ковальский Колос.

Киевляне обеспечили себе преимущество еще в первом тайме. Счет открыл защитник Михавко, который удачно пробил головой после розыгрыша углового. Уже через пять минут бело-синие удвоили счет — Андрей Ярмоленко уверенно реализовал пенальти. Для капитана Динамо этот гол стал 122-м в рамках чемпионатов Украины.

Во втором тайме Колос смог сократить отрыв благодаря голу Антона Салабая, но на большее гости не спромоглись.

УПЛ. 28-й тур

Динамо – Колос – 2:1

Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13, пен. – Салабай, 58

Благодаря этой победе Динамо имеет в своем активе 51 очко и занимает четвертое место в УПЛ. Колос с 46 баллами остается на седьмом месте.

