122 гола Ярмоленко в УПЛ! Динамо вырвало победу в трудном матче с Колосом
За команду из Коваливки отметился Антон Салабай
около 2 часов назад
В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле одолело ковальский Колос.
Киевляне обеспечили себе преимущество еще в первом тайме. Счет открыл защитник Михавко, который удачно пробил головой после розыгрыша углового. Уже через пять минут бело-синие удвоили счет — Андрей Ярмоленко уверенно реализовал пенальти. Для капитана Динамо этот гол стал 122-м в рамках чемпионатов Украины.
Во втором тайме Колос смог сократить отрыв благодаря голу Антона Салабая, но на большее гости не спромоглись.
УПЛ. 28-й тур
Динамо – Колос – 2:1
Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13, пен. – Салабай, 58
Благодаря этой победе Динамо имеет в своем активе 51 очко и занимает четвертое место в УПЛ. Колос с 46 баллами остается на седьмом месте.
