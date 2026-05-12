Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира Заб Джуда поделился мыслями о потенциальном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе и обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

Знаешь, Рой Джонс говорит: «Слушай, иди прямо на Усика». Даже Турки Аль аш-Шейх говорит: «Я хочу сделать этот бой в 2027-м».

«Нет-нет-нет, Дэвид, слушай. Ты же умный. Ты же знаешь – это супертяжелый вес. Это совсем другое. Я уверен, что в жизни Усик весил и 118, и 123 кг. Зачем тебе драться с таким здоровяком? Это не круто.

Я не хочу бросать малого в самое пекло. Нет, не потому, что он боится – он никого не боится. Я не думаю, что вообще кто-то может его побить. Но это мы забегаем вперёд.

Вижу ли я этот бой позже? Да. Но сейчас, следующим боем – нет. Не иди на Усика. Нет. Это не то. Это не оно. А если Дэвида вырубят или он получит травму? Что они тогда скажут?

Нет, бро. Нет, нет. Ты там король, Дэвид. Ты король. Не дай им себя обмануть. Не дай им вынудить тебя ради денег. Ты всё делаешь правильно, друг. Где ты сейчас есть – там и будь. Не ведись на этот «мешок с деньгами», мой парниш. Знаешь, они выставят этот мешок, чтобы заманить тебя. Не позволяй им.

Единственный вариант, при котором я скажу тебе это сделать, Давид... Если они поставят на кон 250 миллионов. Если они реально выложат 250 «лимонов» – тогда Давид скажет: «Окей, 250? Увидимся в супертяжелом весе. Давайте это сделаем».

Они просто хотят зрелища, хотят крови. Покажите мне деньги – и я в деле. Кто хочет это видеть – скидывайтесь. Просто сделайте чек на 250 – и мы договорились».

29-летний Бенавидес поднялся в крузервейт и в начале мая нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом в третьем для себя дивизионе.

Ранее сообщалось, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой между боксерами в 2027 году.