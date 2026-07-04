Вихрист покинул топ-10 рейтинга WBO, Ітаума – на вершине, Дюбуа – чемпион.
В тройке лучших – Хргович и Джошуа
около 2 часов назадПодписаться в
Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте обновила рейтинг лучших боксеров в супертяжелом дивизионе.
Украинский чемпион WBO European Виктор Выхрист (18-1, 11 КО) опустился на 1 позицию и занимает 11-е место.
Чемпионом WBO остается Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО).
Рейтинг WBO в супертяжелом дивизионе
1. Мозес Итаума (Великобритания)
2. Филип Хргович (Хорватия)
3. Энтони Джошуа (Великобритания)
4. Фабио Уордли (Великобритания)
5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
6. Чжан Чжилей (Китай)
7. Баходир Жалолов (Узбекистан)
8. Деонтей Уайлдер (США)
9. Джаред Андерсон (США)
10. Фрэнк Санчес (Куба)
11. Виктор Выхрист (Украина)
Напомним, 25 марта Выхрист победил Ваха единогласным решением судей в Будапеште.