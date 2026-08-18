Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отреагировал на смерть своей бывшей невесты, голливудской актрисы Хайден Панеттьери.

«Наша семья переживает состояние глубокого шока и скорби.

Новость о трагической смерти Хайден глубоко меня огорчила. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя Хайден и не была уже моей партнершей, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи.

Благодаря огромному таланту она построила невероятную карьеру, одновременно столкнувшись с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет из памяти моменты, которые мы пережили вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни.

Нашей дочери Каи я всегда буду рассказывать о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком она была.

Я выражаю самые искренние соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые также сегодня скорбят. Молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны уходить из этого мира так рано.

Я прошу всех с уважением относиться к чувствам нашей семьи и нашему праву на приватность в это невероятно трудное время. На данный момент это все, что я хотел бы сказать.

Благодарю каждого, кто поддерживает мою семью и выражает искренние соболезнования.

Покойся с миром, Хайден. Пусть ты найдешь вечный покой».