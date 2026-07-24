Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супер тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и польский экс-претендент на титул Мариуш Вах (39-13, 20 КО) прошли процедуру взвешивания.

Поединок состоится в пятницу, 24 июля, на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд.

Результаты взвешивания:

Тайсон Фьюри – 120,2 кг

Мариуш Вах – 132,18 кг

Tyson Fury and Mariusz Wach joke around at the final face off👀#FuryWach pic.twitter.com/c6JQR55QET — BoxingScene.com (@boxingscene) July 23, 2026

Этот бой должен стать для 37-летнего британца промежуточным перед поединком с Энтони Джошуа. В последний раз Тайсон выходил на ринг в апреле, когда победил Арсланбека Махмудова.

46-летний Мариуш Вах в последний раз выходил на ринг в марте, когда проиграл украинцу Виктору Вихристу. В 2012 году Вах проиграл чемпионский бой Владимиру Кличко.

Напомним, Фьюри решил назвать промоутера своего боя с Джошуа.