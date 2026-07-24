Бывший соперник Кличко накануне боя перевесил Фьюри почти на 12 кг
Поединок состоится на шоу в Паттайе
около 5 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супер тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и польский экс-претендент на титул Мариуш Вах (39-13, 20 КО) прошли процедуру взвешивания.
Поединок состоится в пятницу, 24 июля, на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд.
Результаты взвешивания:
Тайсон Фьюри – 120,2 кг
Мариуш Вах – 132,18 кг
Этот бой должен стать для 37-летнего британца промежуточным перед поединком с Энтони Джошуа. В последний раз Тайсон выходил на ринг в апреле, когда победил Арсланбека Махмудова.
46-летний Мариуш Вах в последний раз выходил на ринг в марте, когда проиграл украинцу Виктору Вихристу. В 2012 году Вах проиграл чемпионский бой Владимиру Кличко.
Напомним, Фьюри решил назвать промоутера своего боя с Джошуа.
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