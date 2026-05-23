Во сколько будет бой Усика? Определено время начала боя с Верховеном.
Украинец и нидерландец выйдут на ринг примерно в 00:30 по киевскому времени
20 минут назад
В субботу, 23 мая, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) проведет поединок против звезды мирового кикбоксинга, нидерландца Рико Верхувена.
Противостояние состоится в египетском городе Гиза, а сам бой пройдет по классическим правилам профессионального бокса.
Во сколько смотреть бой Усик — Верхувен
Главное событие шоу — выход на ринг Александра Усика и Рико Верхувена — ожидается ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.
Транслятором поединка в Украине является «Киевстар ТВ» — платформа покажет вечер бокса в тарифах «Премиум HD», «Благотворительный» и «Суперсила Плюс».