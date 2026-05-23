Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для DAZN Boxing поделился мыслями о поединке чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

«Я думаю, Усик выиграет этот бой. Возможно, я зайду в ринг и скажу: «Давай сделаем это. Давай сделаем это для фанатов. Мы подарим болельщикам хороший бой». Но посмотрим.

По крайней мере, для меня... я уже так долго жду этой ситуации, но думаю: почему бы нет – в конце года в Германии, на стадионе.

Я считаю, что немецкие фанаты и многие люди ждут этого боя. Это очень интересно. Когда мир поймет, насколько Германия велика в боксе».