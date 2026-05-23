Кабель бросит вызов Усику на ринге после боя с Верховеном? Немец дал ответ
Временный чемпион WBC мечтает о бое против Александра
около 1 часа назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для DAZN Boxing поделился мыслями о поединке чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
«Я думаю, Усик выиграет этот бой. Возможно, я зайду в ринг и скажу: «Давай сделаем это. Давай сделаем это для фанатов. Мы подарим болельщикам хороший бой». Но посмотрим.
По крайней мере, для меня... я уже так долго жду этой ситуации, но думаю: почему бы нет – в конце года в Германии, на стадионе.
Я считаю, что немецкие фанаты и многие люди ждут этого боя. Это очень интересно. Когда мир поймет, насколько Германия велика в боксе».
Бой между Усиком и Кабайелем пройдет 23 мая на шоу в Гизе.
Видео зрелищной битвы взглядов Александра Усика и Рико Верхувена в Египте.