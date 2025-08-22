Британский боксер второго среднего веса британец Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) рассказал, что готов к бою с абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитирует Шираза thenationalnews.com.

«Победа над Берлангой, безусловно, сделала меня главным претендентом на бой с Канело, и я считаю, что это очень реалистичный и возможный вариант для моего следующего поединка в карьере. Это то, из чего создаются мечты.

Всегда слышишь выражение «кумиры становятся противниками» – и это именно тот случай. Я всегда смотрел на него с детства, когда рос, а теперь у меня есть шанс, или будет шанс, действительно выйти против него на ринг.

Теперь моя ментальность должна измениться. Я встретился с Принцем Насимом Хамедом, и он сказал мне: «Теперь ты должен смотреть на него как на оппонента, как на кого-то, кто пытается отобрать хлеб с твоего стола».

Так что теперь вся идеология меняется. Речь идет о том, чтобы стать объединённым чемпионом во втором среднем весе. Это значит для меня целый мир, это значит всё – и я с нетерпением этого жду».