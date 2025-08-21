Бывший абсолютный чемпион Девин Хейни (32-0, 15 КО) поделился ожиданиями от поединка Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Слова американца приводит fightnews.info:

У Кроуфорда есть навыки и дисциплина, необходимые для победы. Но Канело имеет всё это плюс габариты. Это хороший бой. Я рад, что "Бад" получил этот поединок.

Я думаю, что это хороший бой для бокса. Конечно, мой папа ставит на победу Кроуфорда. Я также выбираю "Бада". Но будет ли это легкой задачей? Нет. Но если кто-то может это сделать, то это Кроуфорд.

Что еще делать Кроуфорду после этого боя? Если он победит или проиграет, что ему делать? Он был абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Что ему еще нужно сделать?