Обидчик Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Кроуфорд – Канело.
В этом не было никаких сомнений
12 минут назад
Энди Руис / Фото - Yahoo
Известный американский супертяжеловес Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) поделился ожиданиями от боя обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) против абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
«Думаю, это будет хороший бой. Конечно, я болею за Канело — он тоже мексиканский воин».
Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стадиум в Лас-Вегасе.
На кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.