Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах по организации поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО).

По словам функционера, организаторы настаивают на проведении мегабоя в Нью-Йорке, несмотря на первоначальные планы устроить бой в Великобритании. Слова приводит BadLeftHook.

Похоже, все настаивают на том, чтобы бой прошел в Нью-Йорке. Я имею в виду, что на самом деле даже не рассматривается никакой другой вариант, нет никакого желания поговорить с правительством, Садиком Ханом или Transport for London. Просто: «Мы хотим провести этот бой в Америке». Тайсон Фьюри согласился провести его в Америке, а мы пока – нет.

Итак, мы обсуждаем возможный план действий, как это могло бы выглядеть, чтобы изменить условия соглашения. И если они сделают все, о чем мы говорили и что предварительно согласовали, тогда, думаю, есть очень хороший шанс, что бой состоится в Америке. Мы будем разочарованы, но я не могу сидеть здесь и говорить вам, что нас просто не слышат, понимаете?

Вы подписали контракт на проведение боя в Англии. Почему бы не провести его в Англии?.. «Нет, Netflix хочет провести его в Америке. Нет, Турки Аль аш-Шейх хочет провести его в Америке. Нет, нет, нет, нет». Так что наши разговоры примерно такие: «Хорошо, если вы хотите провести его в Америке, вот что мы хотели бы изменить в контракте. Если вы на это соглашаетесь – у нас есть бой».

Мы не хотим менять контракт. Мы не хотим менять место проведения или страну-хозяина, но мы готовы с вами поговорить – если вы так настаиваете на проведении боя в Америке, мы попробуем найти способ помочь. Но это разочаровывает. Да, что есть, то есть. Это продолжается уже месяц, а они не изменили своей позиции, и даже не было разговоров о проведении боя в Великобритании.