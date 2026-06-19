Денис Седашов

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию вокруг выбора локации для будущего поединка между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит talkSPORT Boxing.

По словам менеджера, окончательное решение о месте проведения встречи в настоящее время не принято, а выбор между Великобританией и США будет зависеть исключительно от финансовой стороны.

Пока не знаю, это еще не решено. Я слышу, что вы говорите о том, что проводить бой Фьюри против Эй Джея в Соединенных Штатах — это безумие, и что все британские фанаты хотят видеть его дома, но решение еще не принято. Когда оно будет, вы узнаете. Кто его принимает? Люди, которые дают деньги. Так было на протяжении последних трех боев. Тайсон Фьюри

Соперник Джошуа предупредил AJ, что ему придется отменить бой с Фьюри.