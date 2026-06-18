Денис Седашов

Бывший чемпион Glory в тяжелом весе нидерландец Рико Верхувен (1-1, 1 КО в боксе) обратился к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (25-0, 16 КО) с предложением провести повторный поединок. Его слова приводит портал MMA Mania.

Бой между спортсменами состоялся 24 мая в Египте и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. Верхувен считает остановку рефери преждевременной и настаивает на втором поединке.

Болельщикам не дали 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть, чем всё закончится. У меня так и не было возможности узнать, был бы это один из тех вечеров, которые у меня были раньше в кикбоксинге. А Александру не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не смог это оспорить. Поэтому для меня вывод очень простой. Давайте закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш! Решение ответило на юридические вопросы, но оставило еще один вопрос, который не давал покоя многим с того вечера: как должна была закончиться эта история? Я буду готов, Александр. ``` Рико Верхувен ```

Верхувен обратился к Усику с предложением провести реванш.