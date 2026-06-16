Денис Седашов

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) на YouTube-канале iFL TV снова жестко раскритиковал своего главного оппонента Александра Усика (25-0, 16 КО). Обсуждая потенциальный поединок против молодого британского проспекта Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) (14-0, 12 КО), «Цыганский король» высмеял недавние заявления и выступления украинского чемпиона.

Фьюри назвал «нонсенсом» слова Усика о нежелании боксировать с Итаумой, чтобы «не сломать» парня. По мнению британца, Александр просто избегает опасного юнца на закате своей карьеры после крайне неудачного и тяжелого перформанса на ринге.

— Есть ли для тебя какая-то выгода или смысл драться с Мозесом Итаумой? Кроме денег.

— Конечно, ничего, кроме денег. Покажите мне деньги, и я сделаю свою работу. Но если нет больших денег, то какой смысл? У него нет пояса, у него ничего нет. Для чего это нужно? Я доказал свой уровень, когда мне было 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38. Мне не нужно драться с детьми. Слушай, Мозес — это хороший парень, отличный боксер. Но если это не будет бой за большие деньги, то зачем мне драться с ним?

— Александр Усик в какой-то момент заявил, что не будет драться с Мозесом Итаумой. Он не хотел его сломать.

— Нонсенс. Но опять же, Усику скоро исполнится 40 лет. Он провел очень тяжелый бой и, наверное, проиграл каждый раунд кикбоксеру. Так что, знаете, я не думаю, что он хочет драться с 18-летним парнем, не так ли? Никакой выгоды.

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