Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для YouTube-канала First Round TV ответил на вопросы о следующем поединке своего подопечного.

«Кабайель будет драться на этой неделе. В конечном итоге, мы бы хотели, чтобы это был бой против Кабайеля или против Фабио Вордли, но у Вордли это была бы добровольная защита. Фабио заслуживает шанса сразиться с Усиком. На мой взгляд, он заслуживает, но я не думаю, что это произойдет.

Помимо Фьюри, Эй Джея и Усика, Даниэль Дюбуа, возможно, самое известное имя, поэтому это был бы самый крупный бой с точки зрения финансов для Фабио. Мы бы хотели провести этот бой, но опять же, это была бы добровольная защита, так что вся ответственность останется на Фабио.

Мы внимательно следим за боем Агита Кабайеля в эти выходные. Даниэль считает, что это хорошо, но его следующий бой не будет разминкой или чем-то подобным, это будет сразу масштабный бой».