Воррен: «Я бы очень хотел, чтобы Джошуа провёл подготовительный бой против Итаумы»
Промоутер прокомментировал возможность организации такого боя в ближайшем будущем
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен предложил кандидатуру своего клиента Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) в качестве соперника для экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит DAZN.
По мнению функционера, такой поединок стал бы для Эй Джея качественной проверкой перед титульными боями.
Энтони Джошуа скоро проведет подготовительный бой против того, с кем он будет драться. Я бы очень хотел, чтобы он провел этот подготовительный бой против Мозеса Итаума. Это был бы отличный подготовительный бой и хороший тест для него.
В настоящее время у Джошуа запланирован поединок против албанца Флориана Пренги.
