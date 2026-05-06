Промоутер Фрэнк Уоррен предложил кандидатуру своего клиента Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) в качестве соперника для экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит DAZN.

По мнению функционера, такой поединок стал бы для Эй Джея качественной проверкой перед титульными боями.

Энтони Джошуа скоро проведет подготовительный бой против того, с кем он будет драться. Я бы очень хотел, чтобы он провел этот подготовительный бой против Мозеса Итаума. Это был бы отличный подготовительный бой и хороший тест для него. Фрэнк Уоррен

В настоящее время у Джошуа запланирован поединок против албанца Флориана Пренги.

