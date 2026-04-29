Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), прокомментировал финансовые условия будущего поединка против Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Глава Queensberry Promotions намекнул, что Цыганский король получит солидное вознаграждение. Слова приводит talkSPORT Boxing.

Я не знаю, сколько получит другой. Но соглашение предусматривает, что Тайсон получит очень большие деньги. Они бы не подписали контракт, если бы их не устраивали условия. Условия есть такие, какие есть. Бой состоится — и все остальное не имеет значения.

Что касается разницы между Тайсоном и Джошуа: Энтони жестко побили в его бою, тогда как Тайсон провел два очень близких поединка с Усиком. Очень близкие бои.