Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBA и WBO в крузервейте, а также обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Давида Бенавидеса (32-0, 25 КО) рассказал, что хотел бы боя своего сына против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Бенавидеса-старшего badlefthook.com.

«Сейчас, я думаю, крупнейшим вызовом будет Усик. Это будет что-то невероятное. Это единственный парень, о котором я думаю: «Это было бы безумно, черт».

Это был бы еще один серьезный вызов, потому что Александр лучший в P4P... Я думаю, что [Давид] сейчас очень молод, его вес еще не соответствует.

Он собирается похудеть до полутяжелого дивизиона. Однако мы еще не достигли уровня развития в первом тяжелом весе. Так что мы будем драться в этих двух дивизионах».