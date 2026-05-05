Денис Седашов

Национальная сборная Украины по хоккею одержала драматическую победу над командой Франции в третьем туре чемпионата мира-2026 в Дивизионе 1А.

Украинцы обеспечили себе преимущество ещё в первом периоде благодаря шайбам Артема Гребеника и Игоря Мережко. Несмотря на то, что во второй двадцатиминутке французы смогли отыграться, гол Даниила Трахта в конце периода стал победным. Третий отрезок игры прошел без заброшенных шайб.

Эта победа стала для Украины первой над Францией в официальных матчах с 2007 года.

Чемпионат мира. Дивизион 1А. 3-й тур

Франция — Украина — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Гребеник (Куприянов, Морозов), 05:43. 0:2 – Мережко (Трахт, Ворона – больш.), 10:08. 1:2 – Брюш (Бугро, Тири), 22:20. 2:2 – Будон (Боск, Кантагалло), 32:59. 2:3 – Трахт (Ворона), 38:15

Следующий матч сине-жёлтые проведут 7 мая в 17:00. Соперником украинцев станет Казахстан.

Украина одержала дебютную победу на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А.