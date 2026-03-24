Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ответил на вопрос о потенциальном бое с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО).

Усик не исключил возможность встречи с немецким боксером, отметив, что Кабайел может стать альтернативой другим соперникам в его графике. Слова приводит Daily Mail Boxing.

Возможно, будет бой с Кабайелем. Возможно, мы заменим – будет не Тайсон, а Кабайел. Это план. Это мой план. Но я не знаю, какой план у Бога. Я понимаю фанатов Кабайела: «Ты должен драться. Ты обязан драться». Послушайте, я никогда не обязан. Я обязан жить своей жизнью. Я много раз ждал своего шанса. Пожалуйста, работайте. Возможно, это может произойти, возможно, я проведу бой с Агитом. Сейчас я не имею представления. Александр Усик

Следующий бой украинец проведет против кикбоксера Рико Верховена. Поединок запланирован на 23 мая в Египте.

