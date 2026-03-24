Итаума ответил, состоится ли его бой с Усиком
Британский нокаутер назвал Александра старым боксёром
около 5 часов назад
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) поделился мыслями о возможности поединка против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Цитирует Итауму gq-magazine.co.uk.
Как думаешь, ты будешь драться с Усиком?
«Нет. Он старый, чувак. Ему 38 (на самом деле 39 – прим.) Я думаю, ему 38. Если бы ему было около 35, возможно. Но 38 – это два года до 40, чувак. Почему бы он принял этот бой?».
Ты бы его победил?
«Я думаю, что да».
Усик следующий бой проведет против Рико Верхувена 23 мая в Гизе, Египет.
Ранее Итаума выступил против титульного статуса боя Усик – Верхувен.
