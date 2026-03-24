Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер выразил свое мнение относительно матча против сборной Украины в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Цитирует Поттера swedenherald.com.

«У меня есть представление о том, как мы должны играть и что нам нужно сделать, чтобы победить.

Я рассматриваю этот матч как "50 на 50". Украина имеет стабильность и разнообразную атакующую игру. Они стараются быстро возвращать мяч или глубоко обороняться. Они хорошо используют пространство за линией обороны, ширину поля и навесы.

Также нужно убедиться, что все в порядке после матчей на выходных, а затем подготовиться как можно лучше, чтобы игроки могли выйти на поле и провести отличный матч».