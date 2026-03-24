Тренер сборной Швеции – о матче отбора на ЧМ-2026: «Знаю, как победить Украину»
Поттер решил заинтриговать
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер выразил свое мнение относительно матча против сборной Украины в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.
Цитирует Поттера swedenherald.com.
«У меня есть представление о том, как мы должны играть и что нам нужно сделать, чтобы победить.
Я рассматриваю этот матч как "50 на 50". Украина имеет стабильность и разнообразную атакующую игру. Они стараются быстро возвращать мяч или глубоко обороняться. Они хорошо используют пространство за линией обороны, ширину поля и навесы.
Также нужно убедиться, что все в порядке после матчей на выходных, а затем подготовиться как можно лучше, чтобы игроки могли выйти на поле и провести отличный матч».
26 марта сборная Швеции сыграет в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Украины. Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где встретится с победителем пары Польша – Албания.
Напомним, Роман Яремчук присоединился к сборной Украины в Испании, несмотря на информацию о травме.